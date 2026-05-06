แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการ Knowledge Based OTOP

นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนา ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP: KBO) ครั้งที่ 1/2569 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนา ตามโครงการฯ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ที่มีความโดดเด่น เพื่อจัดแสดงและนำเสนอผลงานในการประกวดระดับประเทศ โดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนา จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 2 กลุ่ม ประเภทอาหาร จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ และประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จํานวน 11 กลุ่ม ซึ่งผลการคัดเลือก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว น้ำพริกผงผสมปลากรอบ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ควีนเบอร์รี่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน มีนโยบายจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO แต่ละจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ ของผู้ผลิตชุมชนในการประกอบการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีภาคีเครือข่ายองค์ความรู้ จากภายในและภายนอกเข้ามาสนับสนุนงานของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านรูปแบบ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP: KBO) จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP: KBO) จังหวัด ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้ว มีโอกาส นำเสนอออกสู่ตลาดซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น
