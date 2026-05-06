คลังเตรียมชง ครม.พิจารณา "คนละครึ่ง พลัส" คาดเปิดลงทะเบียน 25 พ.ค.นี้

กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. พิจารณาเห็นชอบโครงการ คนละครึ่ง พลัส และโครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 โดยคาดว่า จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนทั้ง 2 โครงการ พร้อมกันในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และแอปพลิเคชัน ทางรัฐ
ทั้งนี้ อาจมีช่องทางอื่นเพิ่มเติมด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา เพื่อให้สามารถเริ่มใช้จ่ายเงินในวันที่ 1 มิถุนายน 2569
ทั้งนี้ อาจมีช่องทางอื่นเพิ่มเติมด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา เพื่อให้สามารถเริ่มใช้จ่ายเงินในวันที่ 1 มิถุนายน 2569