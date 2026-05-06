เวียดนามเตรียมเดินหน้าปราบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หลังสหรัฐฯ ขู่เก็บภาษีเพิ่ม

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ว่า เวียดนามเตรียมดำเนินการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ และสินค้าลอกเลียนแบบทางออนไลน์ครั้งใหม่ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการตรวจจับขึ้น 1 ใน 5 หลังสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติม
การขู่ของรัฐบาลวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มุ่งเป้าไปที่ความล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเวียดนาม เพื่อตอบโต้กับคำขู่ดังกล่าว นายเล มินห์ ฮุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้สั่งการให้กระทรวงต่าง ๆ เพิ่มการตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้
การขู่ของรัฐบาลวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มุ่งเป้าไปที่ความล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเวียดนาม เพื่อตอบโต้กับคำขู่ดังกล่าว นายเล มินห์ ฮุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้สั่งการให้กระทรวงต่าง ๆ เพิ่มการตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้