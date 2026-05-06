สนค.เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เม.ย.69 อยู่ที่ 103.03 สูงสุดในรอบ 38 เดือน

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือเงินเฟ้อทั่วไปเดือนเมษายน 2569 อยู่ที่ 103.03 สูงขึ้น 2.89 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ถือว่าสูงสุดในรอบ 38 เดือน เป็นผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสูงขึ้น ตามราคาน้ำมันตลาดโลกที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในตะวันออกกลาง และการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งกระทบต่อเนื่องให้ค่าโดยสารสาธารณะสูงขึ้น ทั้งค่าเครื่องบิน ค่ารถรับส่งนักเรียน ค่ารถตู้ ค่ารถไฟฟ้า ค่ารถเมล์ปรับอากาศ
ขณะเดียวกัน ราคาอาหารปรุงสำเร็จปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น ตลอดจนราคาผักสดสูงขึ้นจากอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้ในสินค้าที่คำนวณเงินเฟ้อทั้งหมด 464 รายการ มีสินค้าที่ปรับขึ้นราคา 251 รายการ อาทิ ค่าโดยสารสาธารณะ กาแฟผงสำเร็จรูป คาเช่าบ้าน ฯลฯ, ไม่เปลี่ยนแปลงราคา 42 รายการ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สิน ฯลฯ และลดราคา 171 รายการ เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิว น้ำยาระงับกลิ่นกาย ฯลฯ
ขณะเดียวกัน ราคาอาหารปรุงสำเร็จปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น ตลอดจนราคาผักสดสูงขึ้นจากอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้ในสินค้าที่คำนวณเงินเฟ้อทั้งหมด 464 รายการ มีสินค้าที่ปรับขึ้นราคา 251 รายการ อาทิ ค่าโดยสารสาธารณะ กาแฟผงสำเร็จรูป คาเช่าบ้าน ฯลฯ, ไม่เปลี่ยนแปลงราคา 42 รายการ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สิน ฯลฯ และลดราคา 171 รายการ เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิว น้ำยาระงับกลิ่นกาย ฯลฯ