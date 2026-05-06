ตม.ภูเก็ตสั่งแบน! 2 นักท่องเที่ยวต่างชาติกระทำอนาจาร ขับออกนอก ปท.ทันที

น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีมีคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ เห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคู่หนึ่ง ที่กระทำการอนาจารบนรถตุ๊กตุ๊ก บริเวณพื้นที่สาธารณะในตำบลป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต เมื่อเช้ามืดวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่บูรณาความร่วมมือ เร่งดำเนินสืบสวนเชิงลึกและการประสานงานร่วมกับชุดสืบสวน สภ.ป่าตอง สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้ง 2 ราย ได้เมื่อคืนวันที่ 4 พฤษภาคม เวลา 20.30 น. ทราบชื่อคือ รูเบน (MR.RUBEN) อายุ 41 ปี สัญชาติสเปน และ ซินเธีย (MRS.CYNTHIA) อายุ 43 ปี สัญชาติเปรู ทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏในคลิปจริง เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร่วมกันกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำอนาจารประการอื่น ซึ่งได้มีการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายและเปรียบเทียบปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จ.ภูเก็ต พิจารณาเห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไร้ซึ่งศีลธรรมอันดี ขัดต่อขนบธรรมเนียมไทย และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ได้บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายคนเข้าเมืองอย่างเด็ดขาด ผลักดันนักท่องเที่ยวทั้งสองรายออกนอกราชอาณาจักรทันที พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอชื่อเข้าสู่บัญชีบุคคลต้องห้าม เพื่อป้องกันไม่ให้กลับเข้ามาสร้างความเสื่อมเสียในประเทศไทยได้อีก
