สหรัฐฯ เตรียมปิดสถานกงสุลใกล้ชายแดนปากีฯ มุ่งรักษาความปลอดภัยนักการทูต

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเปชวาร์ ประเทศปากีสถาน เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะปิดสถานกงสุล ในเมืองเปชวาร์ ของปากีสถาน ซึ่งมีชายแดนติดกับอัฟกานิสถาน เพื่อความปลอดภัยของนักการทูต
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ระบุว่า สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ ในกรุงอิสลามาบัด จะรับผิดชอบงานด้านการทูตทั้งหมด ในจังหวัดไคเบอร์ปัคตูนควา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยการตัดสินใจครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐ ในการรักษาความปลอดภัยของบุคลากรทางการทูต และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
