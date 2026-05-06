สหรัฐฯ เตรียมปิดสถานกงสุลใกล้ชายแดนปากีฯ มุ่งรักษาความปลอดภัยนักการทูต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเปชวาร์ ประเทศปากีสถาน เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะปิดสถานกงสุล ในเมืองเปชวาร์ ของปากีสถาน ซึ่งมีชายแดนติดกับอัฟกานิสถาน เพื่อความปลอดภัยของนักการทูต

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ระบุว่า สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ ในกรุงอิสลามาบัด จะรับผิดชอบงานด้านการทูตทั้งหมด ในจังหวัดไคเบอร์ปัคตูนควา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยการตัดสินใจครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐ ในการรักษาความปลอดภัยของบุคลากรทางการทูต และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ