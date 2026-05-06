ราคาทองคำครั้งที่ 15 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 72,350 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.12 น. ครั้งที่ 15 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 71,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,350.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 72,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 69,917.92 บาท