รมว.พม.เดินหน้าขยาย‘ห้องปลอดฝุ่นครบวงจร’ ทั่วประเทศ

นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงความคืบหน้าการบูรณาการกันระหว่างกระทรวง เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางจากผลกระทบของฝุ่นพิษ PM2.5 ว่า ภายหลังการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ได้มีการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมดำเนินการทำ “ห้องปลอดฝุ่นครบวงจร” 83 ห้อง ในสถานพักพิงภายใต้สังกัดของกระทรวง พม. ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ต้องขอขอบคุณกระทรวง อว. ที่สนับสนุนงบงบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันได้มีการสำรวจขนาดสถานที่และประเมินอุปกรณ์ที่ต้องมีการใช้ติดตั้งแล้ว และจะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้หน่วยงานอาชีวศึกษาเข้ามาเป็นผู้ร่วมดำเนินการติดตั้งในทุกจังหวัดต่อไป
ทั้งนี้ ห้องปลอดฝุ่นครบวงจรนี้ ส่วนใหญ่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่เป็นการอยู่ร่วมกันของกลุ่มเปราะบางจำนวนมาก จึงต้องมีอุปกรณ์หลายชุดร่วมทำงานด้วยกันในห้องเดียว พร้อมด้วยอุปกรณ์ IoT ที่เป็นชุดเซ็นเซอร์ตรวจสอบสถานการณ์แบบ real time และติดตามสถานการณ์จากศูนย์ส่วนกลางได้ จึงเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถยกระดับการคุ้มครองดูแลกลุ่มเปราะบางในสถานเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายนิกร กล่าวว่า นอกจากพื้นที่ 8 จังหวัดนำร่องแล้ว ปัจจุบันได้สั่งการให้ทุกกรมในสังกัดของกระทรวง พม. ตรวจตรวจสอบความจำเป็นในการดำเนินการห้องปลอดฝุ่นครบวงจรนี้ในสถานพักพิงต่างๆทั่วประเทศ ว่ายังมีความต้องการอีกมากน้อยเพียงใด เพื่อเร่งจัดหางบประมาณและกระบวนการดำเนินการต่อ เพื่อให้สถานพักพิงทั้งหมด มีความพร้อมรับมือกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่จะเกิดขึ้นในรอบต่อไป เพราะเชื่อว่าการจะแก้ปัญหาฝุ่นให้หายขาดยังคงต้องใช้เวลา ซึ่งระหว่างนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐในการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งหมดให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วย