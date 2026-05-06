"หมอวรงค์"วิเคราะห์รัฐบาลควรกู้เงิน4แสนล้านบาทหรือไม่

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #รัฐบาลควรกู้เงิน4แสนล้านบาทหรือ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติ ร่างพระราชกำหนดใ้ห้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. ....
ร่าง พ.ร.ก.กู้เงินฯตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งอ้างว่า เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วน อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยเหลือภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ วงเงิน 200,000ล้านบาท
2.เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน การพึ่งพาการใช้พลังงานฟอสซิล ไปสู่การใช้พลังงานทดแทนวงเงิน 200,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
2.1ส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้จากพลังงานทดแทน
2.2 การใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ังสนับสนุนการติดต้ังสถานีบรรจุไฟฟ้า
2.3 การพัฒนาทักษะของประชาชน สำหรับรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานและการสร้างเศรษฐกิจใหม่
ความเห็นส่วนตัวผม การกู้เงิน 4แสนล้าน ถ้าพิจารณาเงินช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ วงเงิน 2แสนล้านบาท ผมพอเข้าใจได้ว่า อาจจะมีความจำเป็นเร่งด่วน แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจน ว่าจะช่วยประชาชน ในแต่ละกลุ่มอย่างไร
แต่ถ้าดูการใช้เงินกู้ 2แสนล้านบาท ในกลุ่ม เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน ไปสู่การใช้พลังงานสะอาด ผมดูแล้วยังไม่สมเหตุผล ที่รัฐบาลจะต้อง เร่งกู้งินมาใช้ในกลุ่มนี้ อย่างน้อยเรื่องนี้เกิดมานานแล้ว และต้องใช้เวลาเปลี่ยนผ่านพอสมควร
ไม่ใช่อยู่ๆ ก็หาเหตุผล มากู้เงินส่วนนี้ อีก 2แสนล้านบาท และแทบจะไม่มีโอกาสให้สภาได้ตรวจสอบเลย ที่สำคัญ คำว่าพลังงานสะอาด ไม่ใช่มีแค่โซลาร์เซล รัฐบาลควรเปิดกว้างให้กับ เทคโนโลยีพลังงานสะอาดทุกกลุ่ม เพื่อการพัฒนาประเทศ และให้สภามีส่วนร่วมตรวจสอบด้วย