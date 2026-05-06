"สมชัย"วิเคราะห์ 6 ข้อคิดอย่างไรกับโครงการแลนด์บริดจ์

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า แลนด์บริดจ์ คิดอย่างไร
ถ้าหากทำแล้ว ทำให้เกิดความเจริญแก่ประเทศ ก็คิดทำเถอะครับ แต่
1. แน่ใจนะ ว่า ผลการศึกษาในแง่ความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจนั้นเกิดขึ้นจริง ผู้ขนส่งจะหันมาใช้เส้นทางนี้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่า การเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกา หรือ แค่จินตนาการกันเอง
2. การศึกษา Feasibility ต้องกระทำโดยหน่วยงานที่เป็นกลาง และเชื่อถือได้ในด้านวิชาชีพ เพราะเดี๋ยวนี้ การจ้างทำ Feasiblity มักตามใจผู้จ้าง ให้มีผลตามผู้ว่าจ้างต้องการ
3. ต้องศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในทุกด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม EIA ด้านสุขภาพ EHIA ด้านสังคม SIA แม้ว่าบางเรื่องกฎหมายจะไม่ได้กำหนดให้ทำก็ตาม
4. การรับฟังความคิดเห็นประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ให้ข้อมูลทุกด้านอย่างครบถ้วน เปิดโอกาสให้ผู้ไม่เห็นด้วยแสดงความเห็นต่าง เปิดเวทีถกเถียงให้กว้างขวาง
5. ไม่เร่งรีบ จนประชาชนสงสัยว่า จะเป็นโครงการถอนทุนคืนจากการเลือกตั้ง มีเวลาคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ
6. อย่าเชื่อโพลมากไป เพราะสุ่มจำกัด และ ผู้ตอบยังไม่ทราบข้อเท็จจริง หากจะเอาความเห็นประชาชนอย่างแท้จริง ให้เวลาถกเถียงสัก 6-12 เดือนแล้วทำประชามติ พร้อมกับเรื่องรัฐธรรมนูญ ในปีหน้า ก็น่าจะไม่เสียหายอะไร