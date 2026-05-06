รฟม.ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ และ ถ.ดำรงรักษ์ 8 พ.ค.69 – 6 พ.ค.70

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนราชดำเนินกลาง บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ และบริเวณถนนดำรงรักษ์ เพื่อดำเนินงานเสริมความแข็งแรงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 22.01 น. – 6 พฤษภาคม 2570 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าถนนนครสวรรค์ สามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สามารถสัญจรได้ 4 ช่องจราจร ถนนดำรงรักษ์ฝั่งมุ่งหน้าถนนราชดำเนินกลาง สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าถนนกรุงเกษม สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง รฟม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้