ราคาทองคำครั้งที่ 8 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 72,100 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.32 น. ครั้งที่ 8 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 71,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 71,100.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 72,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 69,675.36 บาท