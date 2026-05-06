กทม.เปิดสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารปรับใหม่ทันสมัย เพิ่มความเร็วเข้าถึงเหตุ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร (Sutthisan Fire Station) สังกัดกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร บนถนนวิภาวดีรังสิต โดยกล่าวว่า การพัฒนาสถานีดับเพลิงและกู้ภัยให้ทันสมัย เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นสูง การมีสถานีที่ได้มาตรฐาน พร้อมกำลังพลและอุปกรณ์ จะช่วยลดระยะเวลาเข้าถึงเหตุ เพิ่มโอกาสในการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และยกระดับการให้บริการด้านสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
สำหรับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารแห่งใหม่ ได้ทำการปรับปรุงทดแทนอาคารเดิมที่ใช้งานมายาวนานกว่า 50 ปี เพื่อยกระดับศักยภาพการให้บริการด้านความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมืองชั้นใน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 8 ชั้น บนเนื้อที่ 181 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยรวม 3,126.35 ตารางเมตร โดยจัดสรรพื้นที่ใช้งานอย่างเป็นสัดส่วน ชั้น 1–4 เป็นพื้นที่สำนักงานและศูนย์ปฏิบัติการ ส่วนชั้น 4–8 เป็นห้องพักเจ้าหน้าที่จำนวน 39 ห้อง รองรับการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความพร้อมในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสถานีฯ รับผิดชอบพื้นที่รวม 9.4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในเขตดินแดง ได้แก่ แขวงดินแดง และแขวงรัชดาภิเษก และพื้นที่เขตจตุจักร ได้แก่ แขวงจตุจักร และแขวงจอมพล ประกอบด้วย ทิศเหนือ ตั้งแต่แยกรัชดา–ลาดพร้าว ตามถนนรัชดาภิเษกต่อเนื่องถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า ทิศตะวันตก ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า ช่วงสะพานแยกรัชโยธิน ถึงสามเหลี่ยมดินแดง ทิศใต้ สามเหลี่ยมดินแดง ถนนดินแดง ถึงแยกโบสถ์แม่พระ และทิศตะวันออก จากแยกโบสถ์แม่พระ ถนนประชาสงเคราะห์ ผ่านแยกห้วยขวาง เทวาลัยพระพิฆเนศ ถนนรัชดาภิเษกขาออก ถึงแยกรัชดา–ลาดพร้าว