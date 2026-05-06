เตือน ปชช.ระวังมิจฉาชีพโทรอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ รพ. ก่อนลวงให้โอนเงิน

เพจศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ โพสต์ระบุว่า ระวัง! แก๊งมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ รพ.
มิจฉาชีพใช้กลอุบายใหม่ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โทรหลอกสร้างความสับสนและความกลัว ก่อนลวงให้โอนเงิน ควรรู้ทันและตั้งสติทุกครั้งเมื่อได้รับสายลักษณะนี้
-โทรอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คุยเรื่องรับยา หรือสิทธิการรักษา
- พูดให้สับสน ทำให้ตกใจ หรือกดดัน
- อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
- โอนสายไปตำรวจปลอม สอบสวนทางโทรศัพท์
- ล่อลวงจนทำให้เหยื่อโอนเงินไป
ตั้งสติ อย่าโอนเงินเด็ดขาด วางสาย แล้วติดต่อหน่วยงานจริงเพื่อตรวจสอบ