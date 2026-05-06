ราคาทองคำครั้งที่ 5 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 72,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.15 น. ครั้งที่ 5 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 71,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 71,150.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 72,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 69,720.84 บาท