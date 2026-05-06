อุทยานฯ ทับลาน ยันจะเร่งประสานงานขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา อส.อช.ถูกช้างป่าทำร้ายดับ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ร่วมพิธีฌาปนกิจศพอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานฯ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เผยผู้บริหารระดับสูง "รมว.ทรัพยากรฯ - อธิบดีกรมอุทยานฯ" ห่วงใยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สั่งเร่งติดตามการเยียวยาและดูแลสิทธิประโยชน์แก่ครอบครัวอย่างใกล้ชิด
นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.วีรวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงฯ และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เน้นย้ำเรื่องสวัสดิภาพและขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นสำคัญ
ล่าสุด ได้มอบหมายให้ นายสมฤกษ์ ศุภมิตรกฤษณา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วย นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ "นายถิรชัย งามสันต์" อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกช้างป่าทำร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดคลองดินแดง ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมใจ พุทธเสนา นายอำเภอนาดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ในโอกาสนี้ หน่วยงานและองค์กรพันธมิตรด้านการอนุรักษ์ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัว อาทิ สมาคมอุทยานแห่งชาติ, อุทยานแห่งชาติทับลาน, สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย, องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประเทศไทย และเพจผ้าขาวม้าติ่งป่า รวมเป็นทุนช่วยเหลือเบื้องต้นในพิธี
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติทับลาน ยืนยันจะเร่งดำเนินการประสานงานขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสุดความสามารถ เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลครอบครัวของ "อส.อช.ถิรชัย" ผู้ซึ่งเสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่จนวาระสุดท้าย