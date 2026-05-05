xs
xsm
sm
md
lg

"นันทิวัฒน์"ชม ครม.ยกเลิก MOU44 ชี้ 25 ปีเจรจาไม่คืบหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ยกเลิกเอ็มโอยู​ 44

ปรบมือ​ ครม.มีมติยกเลิกเอ็มโอยู​ 44
25 ปีคุยกันนับครั้งได้​ เจรจาไม่ไปไหน

สาระสำคัญของเอ็มโอยู​ 44 คือ
การกำหนดเขตทะเลอาณาเขต​ ไหล่ทวีป
แบ่งปันผลประโยชน์พลังงานใต้ทะเล
การดำเนินการข้างต้นต้องทำไปพร้อมกัน
จะทำข้อใดข้อหนึ่งก่อนไม่ได้

เมื่อตัดสินยกเลิกแล้ว​ แจ้งฝ่ายโน้น
ที่นี้ต้องหันมาใช้กฎหมายทางทะเล​UNCLOS
เพื่อหาข้อยุติว่า​ ใครจะได้อะไรเสียอะไร

ประการสำคัญฝ่ายไทยยังต้องพิจารณาถึง
พระบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่​ 9
ที่ทรงให้ไว้เมื่อ​ พฤษภาคม​ 2516 และจำ
ใส่เกล้าใส่กระหม่อม​ ปฏิบัติตามแนวพระบรมราชโองการ

กฎหมายทางทะเล.​UNCLOS
กำหนดทะเลอาณาเขต​ทะเลต่อเนื่องเขตเศรษฐกิจจำเพาะ​ 200 ไมล์ทะเลและไหล่ทวีป
และอาจจะมีบางพื้นที่ทับซ้อนกับเวียดนาม
ซึ่งมีเกาะฟูก๊วกที่อยู่ใกล้กัมพูชามาแขร์หลักเขต
การเจรจาทำความตกลงไม่ง่ายอย่างที่คิด

อย่าไปเชื่อคำคนที่บอกว่า​ ในอนาคตอันใกล้
น้ำมันดิบจะไม่มีความหมาย​ ต้องรีบนำขึ้นมาใช้

ทุกการเจรจาต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชน