"นันทิวัฒน์"ชม ครม.ยกเลิก MOU44 ชี้ 25 ปีเจรจาไม่คืบหน้า

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ยกเลิกเอ็มโอยู 44
ปรบมือ ครม.มีมติยกเลิกเอ็มโอยู 44
25 ปีคุยกันนับครั้งได้ เจรจาไม่ไปไหน
สาระสำคัญของเอ็มโอยู 44 คือ
การกำหนดเขตทะเลอาณาเขต ไหล่ทวีป
แบ่งปันผลประโยชน์พลังงานใต้ทะเล
การดำเนินการข้างต้นต้องทำไปพร้อมกัน
จะทำข้อใดข้อหนึ่งก่อนไม่ได้
เมื่อตัดสินยกเลิกแล้ว แจ้งฝ่ายโน้น
ที่นี้ต้องหันมาใช้กฎหมายทางทะเลUNCLOS
เพื่อหาข้อยุติว่า ใครจะได้อะไรเสียอะไร
ประการสำคัญฝ่ายไทยยังต้องพิจารณาถึง
พระบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่ 9
ที่ทรงให้ไว้เมื่อ พฤษภาคม 2516 และจำ
ใส่เกล้าใส่กระหม่อม ปฏิบัติตามแนวพระบรมราชโองการ
กฎหมายทางทะเล.UNCLOS
กำหนดทะเลอาณาเขตทะเลต่อเนื่องเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 200 ไมล์ทะเลและไหล่ทวีป
และอาจจะมีบางพื้นที่ทับซ้อนกับเวียดนาม
ซึ่งมีเกาะฟูก๊วกที่อยู่ใกล้กัมพูชามาแขร์หลักเขต
การเจรจาทำความตกลงไม่ง่ายอย่างที่คิด
อย่าไปเชื่อคำคนที่บอกว่า ในอนาคตอันใกล้
น้ำมันดิบจะไม่มีความหมาย ต้องรีบนำขึ้นมาใช้
ทุกการเจรจาต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชน