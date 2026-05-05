ขสมก.เผยสถิติผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus สนามหลวง 27 เม.ย. - 3 พ.ค.จำนวน 16,379 คน

เพจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โพสต์ระบุว่า สถิติผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus สนามหลวง (บริการฟรี) เส้นทาง M1 - M16
ประจำวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2569 จำนวน 16,379 คน ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2568 - 3 พฤษภาคม 2569 รวม 190 วัน จำนวน 1,052,393 คน
ทั้งนี้ ขสมก. ได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด สำหรับภารกิจสำคัญนี้ ไม่ว่าจะเป็น
- จัดเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ แต่ละจุดให้บริการ
- การกำหนดจุดจอดรับ - ส่ง เพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ
- ดูแลความสะอาด และตรวจสอบสภาพรถโดยสารให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
สอบถามข้อมูลเส้นทางได้ที่ : เพจ ขสมก. พร้อมบวก / BMTA Contact Center โทร. 1348