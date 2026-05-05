"สุริยะใส"ชี้มาถูกทางแล้ว หนุนตั้ง คกก.ศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์

รศ.ดร.สุริยะใส กตะศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
มาถูกทาง...ตั้งคณะกรรมการฯ ศึกษาโครงการ Land Bridge
ผมเห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการ Land Bridge 90 วัน เพราะเรื่องนึ้ไม่ใช่แค่เรื่องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการ แต่คือเรื่อง “ความรับผิดชอบเชิงนโยบาย” ของรัฐในช่วงที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่าน ทั้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เส้นทางพลังงานที่เปราะบาง และการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ โครงการนี้จึงไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐาน แต่เป็น “เครื่องมือยุทธศาสตร์” ที่จะกำหนดตำแหน่งของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก
การตั้งกรรมการขึ้นทาจะช่วยสร้าง “ความชัดเจนเชิงนโยบาย” อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านความคุ้มค่า ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน—นักวิชาการ ภาคธุรกิจ และประชาชน—ได้ร่วมกันพิจารณา ลดความขัดแย้ง และสร้างความไว้วางใจในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ
ในอีกด้านหนึ่งคณะกรรมการยังทำหน้าที่เป็น “กลไกกรองนโยบาย” ที่ช่วยยกระดับการตัดสินใจของรัฐบาลให้ตั้งอยู่บนฐานข้อมูล (evidence-based) และมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ ไม่ใช่เพียงแรงกดดันทางการเมือง พร้อมทั้งส่งสัญญาณไปยังนานาชาติว่าไทยให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือในโครงการขนาดใหญ่
ดังนั้น การตั้งคณะกรรมการไม่ใช่การถ่วงเวลา แต่คือการ “ลงทุนกับความถูกต้อง” เพราะไม่ว่าจะเดินหน้าหรือไม่ ประเทศต้องมีคำตอบที่ชัดเจนและอธิบายได้ต่อสังคม ในโลกที่ผันผวนสูง ประเทศที่ได้เปรียบไม่ใช่ประเทศที่ตัดสินใจเร็วที่สุด แต่คือประเทศที่ตัดสินใจได้ “ถูกต้องที่สุด” บนฐานของปัญญาและความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งสังคม