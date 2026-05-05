สสจ.โคราช สุ่มตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

เพจทางการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โพสต์ระบุว่า สสจ.โคราช ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน หลังสุ่มตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตราอาโป เลขสารบบอาหาร 30-2-03760-2-0001 วันที่ผลิต 26 มีนาคม 2569 ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร ผลิตโดย ร้านไพบูลย์พาณิชย์ เลขที่ 125 หมู่ที่ 7 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ผลการตรวจวิเคราะห์ จากการส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา พบการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างชัดเจน การพบเชื้อดังกล่าวถือว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็น "อาหารผิดมาตรฐาน" ฝ่าฝืนมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีโทษตามมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
ขอให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ ทั้งนี้ผู้ผลิตอยู่ในระหว่าง งดการผลิตอาหารและปรับปรุงสุขลักษณะของ อาคารสถานที่ กระบวนการผลิต ตามเกณฑ์มาตรฐาน