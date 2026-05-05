ครม.เห็นชอบร่างระเบียบ"แบ่งปันข้อมูลดิจิทัล" เชื่อมโยงข้อมูลรัฐไร้รอยต่อ

วันนี้ (5 พ.ค.) ที่ประชุม ครม.เห็นชอบหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัล พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดกลไกการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ร่างระเบียบฯ ดังกล่าว จะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทันต่อการรับมือสถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานอย่างเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาล