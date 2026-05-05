สดร.เผยรุ่งเช้า 6 พ.ค. มีฝนดาวตกอีตาอควอริดส์ อัตราการตก 50 ดวง/ชม.

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำวัน รุ่งเช้า 6 พฤษภาคม 2569 ฝนดาวตกอีตาอควอริดส์ (อัตราการตก 50 ดวงต่อชั่วโมง)
**มีแสงจันทร์รบกวน
เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 02:00 น. เป็นต้นไป ศูนย์กลางการกระจายตัวอยู่ในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก สังเกตได้จนถึงรุ่งเช้า แต่ในคืนดังกล่าวอาจไม่เหมาะต่อการสังเกตการณ์มากนักเนื่องจากมีแสงจันทร์รบกวน
ฝนดาวตกอีต้า-อควอริดส์ เกิดจากโลกเคลื่อนที่เข้าตัดกับกระแสธารของเศษหินและเศษฝุ่นขนาดน้อยใหญ่ที่ดาวหางฮัลเลย์ (1P/Halley) ทิ้งไว้ในขณะเคลื่อนผ่านเข้ามาในระบบสุริยะชั้นใน เมื่อโลกโคจรผ่านเส้นทางดังกล่าว สายธารของเศษหินและฝุ่นของดาวหางจะถูกแรงดึงดูดของโลกดึงเข้ามาเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศโลกเกิดเป็นลำแสงวาบ หรือในบางครั้งเกิดเป็นลูกไฟที่มีสีสวยงาม (fireball) โดยปกติแล้ว ฝนดาวตกอีต้า-อควอริดส์จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 19 เมษายน - 28 พฤษภาคมของทุกปี