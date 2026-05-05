อุตุฯ คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า ไทยตอนบนฝนฟ้าคะนอง -ลมกระโชกแรง

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า ระบุว่า วันที่ 7 – 9 พ.ค.69 ประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรง ที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควร #เสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการ #ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
วันที่ 6 – 9 พ.ค. 69 ภาคใต้ตอนล่าง
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง