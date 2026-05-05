‘ศิริกัญญา’ชี้ รบ.อนุทิน ออก พรก.กู้ด่วน 4 แสนล้านไปใช้เยียวยาแบบสุ่ม ยันเงินกู้ก้อนนี้ต้องเอาภาษีมาใช้คืน

นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ระบุว่า รัฐบาลกำลังจะออก พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้าน อาจจะเป็นวันอังคารหน้าแล้วด้วยการใช้อำนาจฝ่ายบริหารผ่านมติ ครม. ไม่ต้องเข้าสภา
แผนที่ออกมา ยังมีแค่โครงการไทยช่วยไทยพลัส วงเงินเกือบ 2 แสนล้านบาท กับการพูดลอยๆ ว่าจะลงเงินเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Transition)
เยียวยาแบบสุ่ม
ไทยช่วยไทยพลัส มีโครงการคนละครึ่ง แบบ 60:40 แจกให้ 30 ล้านคน คนละ 1,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 4เดือน กับเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการ เดือนละ 1,000 บาท 4 เดือน 13.5 ล้านคน
ถ้ายึดเอาคำพูดของรองนายกฯ เอกนิติ ว่าจะเป็นการเยียวยาแบบมุ่งเป้ากลุ่มเปราะบาง เติมเงินบัตรสวัสดิการก็อาจจะพอเข้าเกณฑ์
ก็ต้องถามว่าคนละครึ่งนี่มันมุ่งเป้ากลุ่มแบบใด?
แจกถึง 30 ล้านคน อีกนิดก็เกือบจะถ้วนหน้าแล้ว
แถมยังเป็นแบบสุ่ม ใครลงทะเบียนก่อนได้ก่อน
คนเดือดร้อนอาจจะไม่ได้ คนที่ได้อาจไม่เดือดร้อน
แถมเป็นเงินก้อนใหญ่สุดถึง 120,000 ล้านบาท
ทำเรื่องไม่เร่งด่วน
การออก พ.ร.ก. ต้องเป็นไปตาม รธน. ม. 172 คือ "จำเป็น รีบด่วน ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้"
การเยียวยาก็ถือว่ารีบด่วน และจำเป็น เพราะงบประมาณในคลังแทบไม่เหลือ
แต่การลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว อาจไม่เข้าเกณฑ์
ไม่ใช่ว่าไม่ควรทำ แต่ไปใช้ช่องทางที่เหมาะสม คือ ออกเป็น พ.ร.บ.
มีเนื้อหารายละเอียดโครงการครบถ้วน และผ่านการอนุมัติจากสภา
อย่ามาตีเช็คเปล่าผ่าน พ.ร.ก. แล้วข้ามหัวผู้แทนราษฎร
ด้วยข้อจำกัดทางการคลัง
การกู้รอบนี้อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะทำได้ เพราะหลังจากนี้หนี้สาธารณะ และดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูง
เงินกู้ก้อนนี้ สุดท้ายต้องใช้คืนจากภาษีประชาชน ควรใช้เพื่อ “คนเดือดร้อนจริง”
ไม่ใช่เพื่อ “ความสะดวกทางการเมือง”