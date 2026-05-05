"เทพไท"เฉลยทำไมผลโพลคนใต้เอาแลนด์บริดจ์

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เฉลย ทำไมผลโพล คนใต้เอาแลนด์บริดจ์
หลังจากนิด้าโพลได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนคนภาคใต้ เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งผลปรากฎว่า เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์ จึงทำให้รัฐบาลได้รุกคืบ และต้องการผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ให้ประสบผลสำเร็จ ท่ามกลางเสียงคัดค้านและการต่อต้านจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มเอ็นจีโอ และหน่วยงานต่างๆ จึงทำให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ โดยให้พิจารณาทุกมิติ ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความคุ้มค่าของโครงการ ความคุ้มค่าของการลงทุน ระบบโลจิสติกส์ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมกำหนดกรอบเวลาการศึกษาภายใน 90 วัน
ถ้าดูผลการสำรวจของนิด้าโพล ที่ได้สอบถามความเห็นของคนภาคใต้ว่า เมื่อโครงการแลนด์บริดจ์มาแล้ว คนภาคใต้คิดอย่างไร พอจะวิเคราะห์ความคิดเห็นของคนภาคใต้ ผ่านผลการสำรวจของนิด้าโพล คือเสียงส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์ เมื่อถามว่าได้รับรู้ หรือเข้าใจโครงการแลนด์บริดจ์มากน้อยแค่ไหน พบว่าประชาชนเคยได้ยิน แต่เข้าใจเล็กน้อย 54.43% ถามว่ามีความกังวลใดๆหรือไม่ เกี่ยวกับโครงการนี้ คำตอบคือไม่กังวลใดๆ 33.21% ถามว่าเห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์หรือไม่ พบว่าเห็นด้วยมาก 34.21% ค่อนข้างเห็นด้วย 33.01% รวมความคิดเห็นที่เห็นด้วย 67.22%
ถ้าถามว่าทำไมคนภาคใต้ จึงเห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์ สูงถึง 67.22% ก็น่าจะมาจากเหตุผล 2 ข้อ คือ
1.ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ และไม่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ ไม่ได้รับข้อมูลทั้งผลดีผลเสียของโครงการอย่างรอบด้าน เหมือนกับคำตอบจากผลโพล ที่บอกว่าเคยได้ยินโครงการนี้ แต่เข้าใจเล็กน้อยถึง 54.43% แสดงว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้เลย
2.เมื่อมีโครงการแบบเมกะโปรเจกต์ คือโครงการแลนด์บริดจ์ เป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุน 1ล้านล้านบาท ประชาชนในภาคใต้เข้าใจว่า เป็นโครงการใหญ่และจะสร้างความเจริญให้กับภาคใต้ โดยคาดหวังว่าภาคใต้จะได้รับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จึงไม่ได้มองผลได้ผลเสียอะไรมากนัก เมื่อเห็นว่ามีโครงการใหญ่มาก่อสร้างในภาคใต้ ทำให้ภาคใต้เจริญขึ้น ทำให้เศรษฐกิจอาจจะดีขึ้น จึงทำให้คนส่วนใหญ่จึงสนับสนุน
เพราะฉนั้นเพื่อความเป็นธรรม และเพื่อความถูกต้องของโครงการนี้ จึงสนับสนุนให้รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วน เสนอข้อมูลและให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทั้วทางด้านบวกและด้านลบ ผลดีและผลเสียของโครงการแลนด์บริดจ์ เมื่อประชาชนในภาคใต้ได้รับทราบข้อมูลอย่างถ่องแท้ รอบด้านแล้ว ก็ให้รัฐบาลได้ทำประชามติ สอบถามประชาชนใน 2-3 ส่วน คือ 1.สอบถามประชาชนในพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่ คือในจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร 2.สอบถามประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีส่วนได้เสียโดยภาพรวมและ 3.ถ้าหากจะให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมตัดสินใจด้วย ก็สอบถามประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โดยแบ่งพื้นที่ชั่งน้ำหนักผลการสำรวจออกเป็น3ระดับ ถ้าทำได้เช่นนี้ ถือว่าเป็นการตัดสินใจอนาคตของประเทศ ของคนไทยทุกคน