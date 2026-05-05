รมว.ทส.สั่งดูแลสวัสดิการ-เยียวยาครอบครัวอาสาฯ ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิต

นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของนายถิรชัย งามสันต์ อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อส.) ที่ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยระบุว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.วีรวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงฯ และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง และได้สั่งการกำชับให้ดำเนินการดูแลสวัสดิการและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุด
นายยศวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มอบหมายให้ตนเป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดคลองดินแดง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมฤกษ์ ศุภมิตรกฤษณา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และนายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน นำทีมเจ้าหน้าที่ในสังกัด สบอ.1 เข้าประสานงานและอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการจัดงานพิธี รวมถึงการติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มกำลัง
ทั้งนี้ ทาง สบอ.1 ได้กำชับให้ทีมงานอุทยานแห่งชาติทับลานและส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เข้าไปช่วยเหลือบริหารจัดการและประสานงานในงานพิธีอย่างใกล้ชิด ซึ่งการลงพื้นที่ดูแลอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับและคำชื่นชมอย่างมากจากคนในชุมชน ท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ที่เห็นถึงความเอาใจใส่ของหน่วยงานที่ไม่ทอดทิ้งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในยามวิกฤต ผอ.สบอ.1 กล่าวเพิ่มเติม
สำหรับความคืบหน้าด้านการช่วยเหลือเยียวยา ขณะนี้ทางสำนักฯ ได้เร่งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินชดเชยและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงเงินจากกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และให้การช่วยเหลือไปถึงมือครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดต่อไป