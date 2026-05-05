สนว.แจ้งกำหนดการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว

สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามดังนี้
• เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.
• งดเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลอดทั้งวัน
• เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
(จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ปิดเวลา 11.00 น.)
โปรดแต่งกายสุภาพ
- เข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
- เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ชุดสุภาพไว้ทุกข์