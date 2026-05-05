นายกฯ แถลงมติ ครม.ออก พรก.กู้เงิน แก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน -บรรเทาค่าครองชีพ ปชช.

วันนี้ (5 พ.ค.) เวลา 12.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงมติ ครม. ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน (พรก. กู้เงิน) มุ่งแก้ปัญหาผลกระทบด้านพลังงานและเศรษฐกิจจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง บรรเทาค่าครองชีพประชาชน ประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงัก และเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง เกษตรกร ผู้ประกอบการรายเล็ก โดยเฉพาะ SME
.
โดยจะดำเนินการใน 2 ทิศทางควบคู่กัน ได้แก่ 1. ช่วยเหลือและบรรเทา ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการลดต้นทุนให้กับภาคการผลิต โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ผ่านการจัดหาปุ๋ยและปัจจัยการผลิตที่จำเป็น และ 2. ปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่าน ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล พร้อมพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคการผลิตให้มีศักยภาพในการแข่งขันในโลกของการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป
นายอนุทิน ระบุว่า พรก.ฉบับนี้ จะเป็นทั้งเครื่องมือในการพาประเทศผ่านวิกฤต และเป็นการวางรากฐานเพื่อลดความเปราะบางทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยยังคงรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด