ปชป.เตรียมเปิดชื่อผู้สมัคร ส.ก.50 เขต ยังอุบชื่อแคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม.

นายสกลธี ภัททิยกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พรรคประชาธิปัตย์ว่า ในช่วงเย็นวันนี้ (5 พ.ค.) จะมีการประกาศรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ของพรรคทั้ง 50 เขต ภายหลังคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคได้รับรองรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดแล้ว โดยมีอดีต ส.ก.พรรคประชาธิปัตย์ และ ส.ก.จากพรรคการเมืองอื่นๆ ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาชน ที่มีแนวทางการทำงานร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ได้ประมาณ 12-13 คน และยังมีอดีตผู้สมัครที่มีคะแนนในพื้นที่ดี รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ
นายสกลธี กล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ก.ครั้งนี้ การแข่งขันน่าจะไม่เท่าการแข่งขันระดับประเทศ และมั่นใจว่าหลังนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กลับมานำพรรค ความนิยมของพรรคในกรุงเทพฯ มีมากขึ้น และว่าที่ผู้สมัครของพรรคก็ทำงานหนัก จึงมั่นใจว่าหลายเขตที่พรรคจะสามารถปักธงได้มากกว่าการเลือกตั้ง ส.ก.ครั้งก่อนแน่นอน ซึ่งไม่เหมือนกับการเลือกตั้ง ส.ส.ที่พรรคประชาชนได้ทั้ง 33 เขตการเลือกตั้ง
ส่วน ส.ก.พรรคเพื่อไทยที่มาร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์นั้น นายสกลธีกล่าวว่า กรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงการทำงาน แนวทางและอุดมการณ์ ซึ่งหลายคนเป็นอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ หรือ อดีต ส.ข. และ ส.ก.ซึ่งมีการพิจารณาประวัติอย่างเข้มข้น จึงได้มีการรับรองผู้ที่มีความเหมาะสม
ส่วนสาเหตุที่พรรคยังไม่เปิดรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้สมัครที่ได้มีการทาบทามไว้มีหน้าที่การงานที่จะต้องไปจัดการก่อน ซึ่งพรรคจะเปิดตัวในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม