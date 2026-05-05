กรมประมงเร่งปรับปรุง "Thailand FishAI" ย้ำงบ 9 ล้านครอบคลุมวิจัย–ข้อมูล–ระบบ AI

นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง กรมประมง และหัวหน้าโครงการ "Thailand FishAI" กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็น "ห้องสมุดสัตว์น้ำเคลื่อนที่" รวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ควบคู่กับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยจำแนกชนิดปลา และสนับสนุนการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมประมง ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ สำหรับกรณีที่ระบบเกิดความคลาดเคลื่อนในการจำแนกชนิดปลาในช่วงเริ่มต้น
ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้เร่งปรับปรุงระบบแล้ว โดยเพิ่มกลไกคัดกรองข้อมูล หากเป็นภาพที่ไม่ใช่ปลา ระบบจะไม่แสดงผลจำแนก แต่จะแจ้งให้ผู้ใช้งานส่งภาพใหม่ที่ชัดเจนแทน ปัจจุบันระบบสามารถจำแนกปลาได้ประมาณ 50–52 ชนิด ซึ่งเป็นชนิดปลาที่อยู่ในฐานข้อมูล และมีความแม่นยำในระดับสูง โดยผ่านการคัดเลือกโมเดลที่มีความแม่นยำมากกว่า 70% ก่อนนำมาใช้งานจริง นายพลพิศิลป์กล่าวว่า การพัฒนา AI จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก โดยโครงการนี้ได้จัดเก็บภาพปลาจริงมากกว่า 50,000 ภาพ จากแหล่งเพาะเลี้ยงของกรมประมง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพสำหรับการฝึกสอน และหลีกเลี่ยงปัญหาด้านลิขสิทธิ์ ในด้านแนวทางพัฒนา กรมประมงเลือกพัฒนา AI ภายในประเทศ เพื่อรักษาอธิปไตยทางข้อมูล และลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว เนื่องจากหากใช้บริการจากต่างประเทศ จะมีค่าใช้จ่ายต่อการประมวลผลในแต่ละครั้ง ซึ่งเมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมาก จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสะสม
สำหรับโครงการดังกล่าวมีชื่อว่า "โครงการการพัฒนาระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ในการจำแนกข้อมูลชนิดปลา เพื่อการสำรวจและอนุรักษ์ทรัพยากรทางด้านประมงแบบมีส่วนร่วม" (Thailand FishAI) ใช้งบประมาณ 9,193,300 บาท
นายพลพิศิลป์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า งบประมาณดังกล่าวไม่ได้ใช้เฉพาะการพัฒนาแอปพลิเคชัน แต่ครอบคลุมหลายส่วนได้แก่ ค่าจ้างบุคลากรในการรวบรวมและคัดกรองข้อมูล การจัดซื้ออุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต ค่าเช่าระบบคลาวด์ การพัฒนาระบบหลังบ้าน และการอบรมใช้งาน โดยดำเนินการตามระเบียบพัสดุของภาครัฐ และสามารถตรวจสอบได้