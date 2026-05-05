แบงก์ชาติออสเตรเลียมีมติขึ้น ดบ.ต่อเนื่องครั้งที่ 3 หวังสกัดเงินเฟ้อพุ่ง

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 ในการประชุมวันนี้ (5 พ.ค.) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า RBA ยังคงมุ่งมั่นที่จะควบคุมเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และเป็นการตอกย้ำว่า RBA ยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่แตกต่างจากธนาคารกลางของประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
คณะกรรมการ RBA ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 9 คน มีมติ 8 ต่อ 1 ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 4.35% ซึ่งถือเป็นการยกเลิกวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินของปีที่แล้วโดยสิ้นเชิง
RBA ระบุในแถลงการณ์ว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายติดต่อกัน 3 ครั้ง ทำให้นโยบายการเงินในขณะนี้อยู่ในระดับเหมาะสมที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมระบุว่า คณะกรรมการยังคงมุ่งเน้นในภารกิจการสร้างเสถียรภาพด้านราคาและการจ้างงานอย่างเต็มศักยภาพ และจะดำเนินการในสิ่งที่พิจารณาแล้วว่าจำเป็น เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ดังกล่าว
การคุมเข้มนโยบายการเงินของ RBA ยิ่งทำให้แนวทางของออสเตรเลียแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ อาทิ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งยังคงเลือกที่จะคงดอกเบี้ย โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ มิเชล บูลล็อก ผู้ว่าการ RBA มีกำหนดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันนี้ เวลา 15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น