"ศุภมาส" ยกเคสปลากระป๋องไม่ตรงปก ย้ำ สคบ.ตรวจเข้มถึงโรงงาน

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีการนำปลานิลมาทำปลากระป๋อง ซึ่งไม่ตรงกับฉลากที่ระบุใช้ปลาแมคเคอเรล ว่า ล่าสุดแม้จะมีการเคลียร์กันแล้ว แต่ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถพบได้อีก ดังนั้น จึงสั่งการให้ สคบ. ทุกจังหวัด ตรวจสอบรายละเอียดจนถึงโรงงานจะมีเหตุการณ์เช่นนี้อีกหรือไม่ พร้อมให้กลับไปดูเรื่องร้องเรียน
ขณะเดียวกัน ยังพบกรณีน้ำดื่มที่ จ.นครราชสีมา จึงฝากถึงประชาชนหากเจอสินค้าราคาถูกกว่าปกติ เช่น น้ำดื่มขวดละ 2 บาท ให้สงสัยในเรื่องคุณภาพไว้ หากได้รับสินค้าไม่ตรงปก ให้แจ้ง สคบ. ในทุกกรณี ยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นการเอาเปรียบประชาชน