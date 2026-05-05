ศธ.ออกมาตรการช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอม

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ โรงเรียนใกล้เปิดเทอม เป็นช่วงที่ผู้ปกครองต้องเตรียมตัวนำบุตรหลานเข้าโรงเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการออกมา เพื่อให้ผู้ปกครองได้เตรียมตัวในช่วงก่อนเปิดเทอม คือมาตรการลดค่าครองชีพที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคน้ำมันแพง สำหรับชุดนักเรียน มีการอนุโลมให้สามารถ ใช้ชุดเดิมได้ แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียน ส่วนชุดลูกเสือ-เนตรนารี ไม่ได้บังคับจัดซื้อเต็มรูปแบบ สามารถใช้ผ้าพันคอกับหมวก ร่วมกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้ เช่นเดียวกันกับกระเป๋าและรองเท้า ก็สามารถใช้ของเดิมได้แม้จะย้ายโรงเรียนก็ใช้ได้
นอกจากนี้ เรื่องการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น เช่น ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าบำรุงการเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ ก็ลดได้ โดยมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาตรการที่จำเป็นเหมาะสมกับบริบทในแต่ละเรื่องต่อไป ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ อาชีวะได้ออกหนังสือไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนต่อไป