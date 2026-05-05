"เบิร์ด วันว่างว่าง" ส่อโดนแจ้งข้อหาเพิ่ม 1 คดี หลังบริษัทกาวยาแนวแจ้งความวันนี้

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปิดเผยถึงความคืบหน้าหลังบริษัทกาวยาแนวตราจระเข้ ส่งตัวแทนและทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ นายธีระวัฒน์ (สงวนนามสกุล) หรือ "เบิร์ด วันว่างว่าง" ว่า บริษัทตราจระเข้เข้ามาให้ข้อมูลและดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นเข้าข่ายมาตรา 14 (1) เรื่องนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนสู่ระบบคอมพิวเตอร์ สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชน มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท แต่หากเป็นการกระทำผิดต่อบุคคลหรือนิติบุคคล อย่างกรณีบริษัทจระเข้นี้ จะระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนกรณีที่ทนายความของ "เบิร์ด วันว่างว่าง" ได้ประสานเข้าพบตำรวจไซเบอร์แล้ววันพรุ่งนี้ (6 พ.ค.) เวลา 11.30 น. ตำรวจจะขอเลื่อนไปก่อนเป็นช่วงปลายสัปดาห์ และอาจมีการแจ้งข้อหาในวันดังกล่าวเพิ่มอีก 1 คดี นอกเหนือจากคดีทำร้ายร่างกาย ที่ สภ.พระประแดง แจ้งข้อหาไปก่อนหน้านี้
ส่วนการปิดกั้นช่องของ "เบิร์ด วันว่างว่าง" นั้น ตำรวจไซเบอร์ได้เสนอกระทรวงดิจิทัลฯ ปิดไปบางส่วนแล้ว แต่ยังเหลืออีก 2 แพลตฟอร์ม คือ X และ YouTube ที่ยังไม่สามารถดำเนินการปิดได้ เนื่องจากแพลตฟอร์มอยู่ต่างประเทศ ต้องประสานผ่านอัยการสูงสุดและระบบ MLAT ส่วนถ้า "เบิร์ด วันว่างว่าง" จะปิดช่องหรือปิดเนื้อหาของตัวเอง ก็เป็นเรื่องดี เพราะแสดงว่าสำนักผิด รู้ว่าเป็นคอนเทนต์ขยะ ไม่ควรให้ประชาชนเข้าถึง เเละใครที่แชร์คอนเทนต์ขยะของ "เบิร์ด วันว่างว่าง" ขอให้รีบลบ เพราะการแชร์มีโทษเทียบเท่ากับโพสต์เอง
ขณะที่กรณีของบริษัทเลื่อยยนต์ไฟฟ้ายังไม่ได้ประสานตำรวจไซเบอร์เข้าแจ้งความ แต่ก็อยากให้เดินทางมา นอกจากนี้ หากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เห็นว่าคอนเทนต์ของ "เบิร์ด" ทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยได้รับความเสียหาย ก็สามารถเข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ได้