xs
xsm
sm
md
lg

ครึ่งเช้าราคาทองปรับ 6 ครั้ง [-50] รูปพรรณขายออก 71,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 6 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 50 บาท ล่าสุด (12.05 น.) ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 70,150 บาท ขายออกบาทละ 70,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 68,750.60 บาท ขายออกบาทละ 71,150 บาท