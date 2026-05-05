"สุริยะ" ขอจบดราม่า "ราเชน" เดินหน้าทำงานแก้วิกฤต

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีสั่งย้ายนายราเชน ศิลปะรายะ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบิน ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยย้ำว่า เรื่องนี้ตนให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้ว และการโยกย้ายนายราเชน ก่อนจะโยกย้ายตนมีการปรึกษาปลัดกระทรวง และดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง จากนี้ไปตนอยากขอให้จบเรื่องนี้ จะขอเดินหน้าทำงานในภารกิจหลักของกระทรวง ตนต้องการผลักดันให้กระทรวงเกษตรฯ ตอบสนองวิกฤตเศรษฐกิจ โดยต้องหาคนที่เข้ามาผลักดันงานกระทรวงให้ได้
เมื่อถามว่าได้เห็นใบลาออกของนายราเชนแล้วหรือยัง นายสุริยะ กล่าวว่า ตนยังไม่เห็น แต่อาจจะส่งไปที่ปลัดกระทรวงหรือไม่นั้นตนไม่ทราบ
กรณีนี้อยากให้จบแต่สังคมอาจจะยังไม่ให้จบ เพราะมีข้อเท็จจริงในเรื่องของการของบประมาณ เพื่อไปทำโครงการส่วนตัว นายสุริยะ กล่าวว่า ความจริงตนชี้แจงไปแล้วแต่ ขอชี้แจงซ้ำอีกครั้งว่าเรื่องของนายราเชน มีประเด็นไปพัวพันกับหลานตน นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ผู้บริหารสายการบินนกแอร์ ซึ่งนายวุฒิภูมิ ติดต่อไปยังนายราเชน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 และตอนนั้นตนยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงเกษตรฯ
ต่อมาเมื่อตนเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายราเชน บอกว่านายวุฒิภูมิ พยายามโทรศัพท์หาหลายครั้งเพื่อติดต่อ ซึ่งตรงนี้ตนไม่ทราบเรื่องมาก่อน ตนเพิ่งมาทราบเมื่อมีการโยกย้าย ขอยืนยันว่าการที่หลานตนติดต่อในราเชนโดยตรง แสดงว่าตนไม่ได้ใช้อำนาจอะไรเลย มันเป็นไปตามขั้นตอน ทั้งนี้ เมื่อมีการเสนอโยกย้ายนายราเชน จึงไม่ได้เกี่ยวกับหลานตน
มีกระแสข่าวว่ามีการขอเรียกดูการใช้งบประมาณในปี 2568 ด้วย เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ นายสุริยะ ตอบว่า เดิมถ้าไม่มีการโยกย้ายก็คงไม่หยิบประเด็นนี้ขึ้นมา พอจบเรื่องนี้ก็ยกประเด็นอื่นขึ้นมาอีก แต่ตนก็ชี้แจงได้ว่าการขอนำงบประมาณมาดู หลังจากที่ตนได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็จำเป็นต้องเสนองบประมาณให้กับทางคณะรัฐมนตรีรับทราบ ก็ต้องดูว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่เท่านั้น ซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไร
หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายราเชนหรือไม่ นายสุริยะ ระบุว่า หากจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็ตั้งได้ ไม่มีปัญหา