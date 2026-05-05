บริษัทกาวยาแนวส่งฝ่าย กม.เอาผิด "เบิร์ด วันว่างว่าง"

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทเจ้าของถุงกาวยาแนว ที่ "เบิร์ด วันว่างว่าง" อินฟลูเอนเซอร์ ทำคลิปนำกาวยาแนวมาประแป้งประชาชนในเทศกาลสงกรานต์พระประแดง จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมและเป็นอันตราย ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สอท.2 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินคดี เนื่องจากทำให้ภาพลักษณ์บริษัทเสียหาย
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยว่า วันนี้จะขอหารือกับตำรวจในข้อกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้าง โดยเฉพาะความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ บริษัทยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมาย แม้ว่า "เบิร์ด วันว่างว่าง" จะแจงว่าเป็นแค่คอนเทนต์ และในถุงเป็นแป้งก็ตาม เพราะพบหลักฐานปรากฎหลายคลิป และมีตราสัญลักษณ์ยี่ห้อของบริษัทชัดเจน ทำให้ได้รับผลกระทบ เบื้องต้นพนักงานสอบสวน สอท.2 นัดหมายให้ "เบิร์ด วันว่างว่าง" เข้าให้ข้อมูลในวันพรุ่งนี้ (6 พ.ค. 69) เวลาประมาณ 11.00 น.