พาณิชย์"คลีนซิ่ง"ฐานข้อมูลนิติบุคคลทั่วประเทศ พบดำเนินกิจการจริงไม่ถึงครึ่ง

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่นิติบุคคลซึ่งมีรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ต้องนำส่งงบการเงินประจำปี โดยปีนี้มีนิติบุคคลที่ต้องยื่นงบจำนวน 907,151 ราย
ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้ "คลีนซิ่ง" ฐานข้อมูลห้างหุ้นส่วนและบริษัท ซึ่งเป็นฐานข้อมูลธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 พบว่า มีนิติบุคคลจดทะเบียนสะสมรวม 2,080,280 ราย แบ่งเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ 9,941 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 652,411 ราย บริษัทจำกัด 1,416,114 ราย และบริษัทมหาชนจำกัด 1,814 ราย
ในจำนวนดังกล่าว ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ยังดำเนินกิจการอยู่ 992,890 ราย ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนสามัญ 836 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 198,118 ราย บริษัทจำกัด 792,424 ราย และบริษัทมหาชนจำกัด 1,512 ราย ขณะที่มีการจดทะเบียนเลิกกิจการแล้ว 397,463 ราย
นอกจากนี้ กรมฯ ได้ขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียน 649,992 ราย เนื่องจากเข้าข่ายเป็น "นิติบุคคลร้าง" เช่น ไม่ยื่นงบการเงิน และไม่มีความเคลื่อนไหวทางทะเบียนติดต่อกัน 3 ปี โดยนิติบุคคลกลุ่มนี้ถือว่าสิ้นสภาพตามกฎหมาย ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อีกต่อไป
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวย้ำว่า ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนที่ต้องทำธุรกรรมกับนิติบุคคล ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งสถานะการดำเนินกิจการ การนำส่งงบการเงิน โครงสร้างผู้ถือหุ้น และลักษณะธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบ DBD DataWarehouse+ ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้สะดวกผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th รวมถึงมีการแสดงหมายเหตุเตือนในหนังสือรับรอง และประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษา สามารถติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วน 1570 เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำธุรกรรมและลดความเสี่ยงจากมิจฉาชีพในคราบนิติบุคคล
