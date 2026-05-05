PEA เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังพายุฤดูร้อนที่เกิดวานนี้ในหลายพื้นที่ โดยขณะนี้ไฟฟ้าทยอยกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีบางจุดวิกฤตที่ได้รับความเสียหายหนักซึ่งยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ
โดย PEAแจ้งว่า ได้เร่งเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังพายุฤดูร้อนในทุกพื้นที่ เช่น
- พื้นที่บริเวณเส้นพุทธมณฑลสาย 5 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส่งผลให้เสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายทั้งแรงสูงและแรงต่ำหักโค่นรวมกว่า 10 ต้น ส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าและทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในบางพื้นที่
- พื้นที่ตำบลบางหลวง จังหวัดนครปฐม เสาไฟฟ้าระบบสายส่งแรงสูง 115 กิโลโวลต์ หักโค่นจำนวน 18 ต้น ทำให้ระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายและเกิดกระแสไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
- พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง 22 กิโลโวลต์ บริเวณถนนพหลโยธิน หมู่ 3 (สามแยกตาคลี–บ้านหมี่) ตำบลเสือโฮก โค่นล้มจำนวน 50 ต้น เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รวมถึงบางส่วนของอำเภอตาคลี และอำเภอช่องแค จังหวัดนครสวรรค์
- พื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งผลให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้รับความเสียหาย และเกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ พบว่าเสาไฟฟ้าระบบจำหน่าย 115 กิโลโวลต์ หักโค่นจำนวน 6 ต้น และเสาไฟฟ้าระบบจำหน่าย 22 กิโลโวลต์ ได้รับความเสียหายประมาณ 100 ต้น เบื้องต้นมีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบประมาณ 12,300 ราย ภายหลังเกิดเหตุ PEA เร่งดำเนินการตัดแยกระบบ (Block) ในจุดที่เกิดเหตุ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ พร้อมทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดเสียหายแล้ว
PEA ย้ำพนักงานทีมปฏิบัติงานพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เร่งรื้อถอนอุปกรณ์ที่ชำรุด และซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าขาด เสาไฟฟ้าล้ม หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ และสามารถแจ้งเหตุได้ที่ โทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง