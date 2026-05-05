รมช.เกษตรฯ เรียกอธิบดีกรมประมงแจงปม Thailand Fish AI

นายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการเชิญนางฐิติพร หลาวประเสริฐ อธิบดีกรมประมง เข้าชี้แจงกรณีแอปพลิเคชัน Thailand fish AI ที่เกิดความคลาดเคลื่อน และถูกตั้งข้อสังเกตถึงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างสูงเกินจริงหรือไม่ ว่า เบื้องต้นขอดูเอกสารว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร เนื่องจากตนยังไม่ทราบรายละเอียด จึงอยากรู้ที่มาที่ไปของโครงการ ส่วนจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบหรือไม่ ต้องขอดูรายละเอียดก่อนว่าเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่า งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในการทำแอปพลิเคชันแพงเกินไปหรือไม่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตนได้รับข้อเสนอแนะและคำแนะนำจากประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญอธิบดีกรมประมงมาวันนี้ ซึ่งถ้าทราบรายละเอียดแล้วจะมีการชี้แจงอีกครั้ง