WHO จับตาไวรัสฮันตาระบาดบนเรือสำราญแอตแลนติก ดับแล้ว 3 ราย

องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังให้การสนับสนุนและติดตามเหตุการณ์ด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นบนเรือสำราญลำหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างเดินเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติก หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา (Hantavirus) ที่ยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการแล้ว 1 ราย และมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเพิ่มเติมอีก 5 ราย
ข้อมูลล่าสุดระบุว่า ในจำนวนผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด 6 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ขณะที่อีก 1 ราย มีอาการหนักและอยู่ระหว่างรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แอฟริกาใต้ สะท้อนความรุนแรงของสถานการณ์ที่ WHO ต้องเข้ามาประสานงานอย่างใกล้ชิด
องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเชิงลึก ทั้งการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม การสอบสวนทางระบาดวิทยา รวมถึงการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัส เพื่อระบุรายละเอียดของการติดเชื้อและประเมินแนวโน้มการแพร่กระจายของโรค
พร้อมกันนี้ มีการจัดทีมดูแลรักษาและให้การสนับสนุนทางการแพทย์แก่ผู้โดยสารและลูกเรือบนเรืออย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านสุขภาพและลดผลกระทบที่อาจขยายวงกว้าง
สำหรับไวรัสฮันตา เป็นเชื้อที่โดยทั่วไปมักเชื่อมโยงกับการสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนจากปัสสาวะหรืออุจจาระของสัตว์ฟันแทะที่ติดเชื้อ แม้จะพบไม่บ่อย แต่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าเชื้อชนิดนี้อาจแพร่จากคนสู่คนได้ในบางกรณี และสามารถก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงในระบบทางเดินหายใจ จำเป็นต้องมีการเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและตอบสนองอย่างทันท่วงที
ในส่วนของมาตรการเร่งด่วน องค์การอนามัยโลก กำลังประสานงานร่วมกับประเทศสมาชิกและผู้ดำเนินการเรือ เพื่ออพยพทางการแพทย์ผู้โดยสารที่มีอาการ 2 รายออกจากเรือ รวมถึงประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขอย่างครบถ้วนต่อผู้โดยสารและลูกเรือที่ยังอยู่บนเรือทั้งหมด
องค์การอนามัยโลกระบุด้วยว่า ได้แจ้งเตือนไปยังศูนย์ประสานงานแห่งชาติของประเทศสมาชิกภายใต้ข้อบังคับอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations) แล้ว และเตรียมออกประกาศข่าวการระบาดของโรคเพื่อแจ้งข้อมูลต่อสาธารณชนในลำดับถัดไป
สถานการณ์ดังกล่าวกำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นการเกิดเหตุโรคติดเชื้อรุนแรงในพื้นที่ปิดอย่างเรือสำราญ ซึ่งมีความเปราะบางต่อการแพร่กระจายของโรคและต้องอาศัยการควบคุมทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวด