กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 16.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตลาดกระบัง 24.7 มคก./ลบ.ม.
2. เขตประเวศ 22.6 มคก./ลบ.ม.
3. เขตราชเทวี 21.5 มคก./ลบ.ม.
4. เขตหนองจอก 21.2 มคก./ลบ.ม.
5. เขตบางคอแหลม 21.1 มคก./ลบ.ม.
6. เขตหลักสี่ 20.8 มคก./ลบ.ม.
7. เขตมีนบุรี 20.3 มคก./ลบ.ม.
8. เขตสัมพันธวงศ์ 20.2 มคก./ลบ.ม.
9. เขตบางพลัด 19.2 มคก./ลบ.ม.
10. เขตบางกอกใหญ่ 19.2 มคก./ลบ.ม.
11. เขตปทุมวัน 19 มคก./ลบ.ม.
12. เขตวังทองหลาง 18.8 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 15.8 - 20.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 14 - 24.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 12.7 - 21.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 13.1 - 21.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 9.5 - 19.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 11.9 - 18.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี