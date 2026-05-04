เกิดเหตุสลดช้างป่าทำร้ายคนเสียชีวิตนอกเขตป่าอนุรักษ์ โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 19.30 น. ที่ผ่านมา บริเวณฟาร์มหมูในพื้นที่หมู่ 2 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากแนวเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวประมาณ 2.87 กิโลเมตร
นายคนุพงษ์ งามเนตร หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า (ขสป.) เขาสอยดาว รายงานว่า เจ้าหน้าที่ ขสป.เขาสอยดาว เจ้าหน้าที่ทหารพรานนาวิกโยธินที่ 544 (ฐานดงจิก) ปลัดอำเภอโป่งน้ำร้อน กำนัน ผู้นำชุมชน เเละตำรวจ สภ.โป่งน้ำร้อน ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณสวนลำไยหลังบ้านพักคนงาน พบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือ นางมา นุ อายุ 39 ปี แรงงานสัญชาติเมียนมา สภาพศพแขนขาผิดรูปและซี่โครงหักจากการถูกกระแทกอย่างรุนแรง รอบบริเวณพบรอยเท้าช้างป่ากระจายอยู่โดยรอบ
จากการสอบสวนสามีของผู้ตายเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุภรรยากำลังเตรียมทำกับข้าวอยู่ภายในที่พัก จากนั้นได้เดินออกมาเข้าห้องน้ำด้านหลังบ้าน คาดว่าจังหวะนั้นได้เผชิญหน้ากับช้างป่าในระยะกระชั้นชิด ทำให้เกิดความตกใจและพยายามวิ่งหนีแต่ไม่พ้น จึงถูกช้างป่าเข้าทำร้ายจนเสียชีวิตคาที่
ต่อมาชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างที่ 19 และอาสาสมัครฯ ได้เร่งติดตามร่องรอยพบว่า ช้างป่าตัวดังกล่าวได้มุ่งหน้ากลับเข้าป่าแล้ว อย่างไรก็ตาม การติดตามเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน ทำให้ไม่สามารถใช้โดรนตรวจจับความร้อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นายคนุพงษ์ งามเนตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ได้เข้าพบและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และขอรับหลักฐานเพื่อเตรียมยื่นขอรับเงินเยียวยาตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจนอกเคหสถานในช่วงค่ำคืน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีรายงานการปรากฏตัวของช้างป่า และหากพบเห็นช้างป่าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครในพื้นที่ทันที