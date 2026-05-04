PEA เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าสุพรรณบุรี หลังพายุฤดูร้อนกระทบวงกว้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รายงานเหตุพายุฤดูร้อน เมื่อเวลาประมาณ 16.20 น. พัดผ่านพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งผลให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้รับความเสียหาย และเกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ พบว่าเสาไฟฟ้าระบบจำหน่าย 115 กิโลโวลท์ หักโค่นจำนวน 6 ต้น และเสาไฟฟ้าระบบจำหน่าย 22 กิโลโวลท์ ได้รับความเสียหายประมาณ 100 ต้น เบื้องต้นมีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบประมาณ 12,300 ราย
ภายหลังเกิดเหตุ PEA เร่งดำเนินการตัดแยกระบบ (Block) ในจุดที่เกิดเหตุ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ พร้อมทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดเสียหายแล้ว และขณะนี้พนักงานทีมปฏิบัติงานพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์กำลังเร่งดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์ที่ชำรุด และซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าขาด เสาไฟฟ้าล้ม หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ และสามารถแจ้งเหตุได้ที่ โทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง