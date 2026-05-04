รมว.ทส.ปลื้ม"อ่าวเกือก"คว้าอันดับ 10 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกปี 2026​

จากผลการจัดอันดับ "50 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2026" (The World’s 50 Best Beaches 2026) โดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและเครือข่ายกว่า 1,000 คนทั่วโลก ปรากฏว่า "อ่าวเกือก" (Donald Duck Bay) ภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ 10 ของโลก โดยพิจารณาจากความสวยงามตามธรรมชาติ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จครั้งนี้ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างหนักในการเฝ้าระวังและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้เน้นย้ำให้กรมอุทยานฯ "รักษามาตรฐานการจัดการไว้อย่างเคร่งครัด" และให้นำความสำเร็จนี้เป็นต้นแบบในการยกระดับอุทยานแห่งชาติแห่งอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้การท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุว่า ถือเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลสามารถครองใจนักเดินทางทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่อง ผลการจัดอันดับในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมาตรการเชิงรุกที่กรมอุทยานฯ นำมาใช้ ทั้งการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) การปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟู และการบริหารจัดการขยะอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ทรัพยากรใต้ทะเลและหาดทรายขาวละเอียดของอ่าวเกือกยังคงความงดงามและสมบูรณ์สูงสุด
ด้านนายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ระบุว่า "อ่าวเกือก" อยู่บนเกาะแปด (เกาะสิมิลัน) นอกจากจะมีจุดเด่นที่น้ำทะเลใสสะอาดและหาดทรายที่ขาวละเอียดแล้ว ยังมีสัญลักษณ์สำคัญคือ "หินเรือใบ" ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจ ในฐานะหน่วยงานพื้นที่ เราให้ความสำคัญกับการรักษาความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อ่าวเกือกได้รับรางวัลระดับโลกในครั้งนี้
ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าเหล่านี้ เพื่อส่งต่อความงามระดับโลกให้แก่คนรุ่นหลังสืบไป