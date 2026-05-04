สดร.เผยปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ เดือน พ.ค.69

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์เดือนพฤษภาคม 2569
3 พ.ค. ดาวแอนทาเรสเคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) 20:40 น. - รุ่งเช้า
14 พ.ค. ดาวเสาร์เคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันออก) 03:40 น. - รุ่งเช้า
15 พ.ค. ดาวอังคาร เคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันออก) 04:30 น. - รุ่งเช้า
19 พ.ค. ดาวศุกร์เคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันตก)
9 ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า - 21:00 น.
23 พ.ค. ดาวเรกูลัสเคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันตก) 9 ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า – 00:30 น.
27 พ.ค. ดาวสไปกาเคียงดวงจันทร์ (ทิศตะออกเฉียงใต้) 9 ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า – 03:00 น.
31 พ.ค. ดาวแอนทาเรสเคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) 9 ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า – รุ่งเช้า