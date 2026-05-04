นายทิพยรัตน์ ทัยศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 6 สาขาปัตตานี รายงานสถานการณ์ไฟป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส พบสถานการณ์ไฟป่าใน 2 จุดหลัก พื้นที่อำเภอตากใบ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งวางแนวกันไฟและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
จากการตรวจสอบทางดาวเทียมพบจุดความร้อน (Hotspot) จำนวน 1 จุด เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่านราธิวาส 15 นาย และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ขสป.) เฉลิมพระเกียรติฯ 7 นาย พร้อมเครื่องสูบน้ำและสายยางรวมกว่า 22 เส้น โดยวันนี้ อากาศที่ร้อนจัดและเชื้อเพลิงในป่าที่แห้งสนิทยังคงเป็นอุปสรรคในการดับไฟ ประกอบกับในช่วงบ่าย กระแสลมมีการเปลี่ยนทิศ ส่งผลให้ไฟลุกลามได้ง่าย เจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่ยังคงต้องเร่งสกัดไฟอย่างต่อเนื่อง
สำหรับบ้านโคกอิฐ-โคกเบียด ต.พร่อน อ.ตากใบ แม้จะไม่พบจุดความร้อนจากดาวเทียม แต่ในพื้นที่ยังมีไฟเป็นแนวยาว เจ้าหน้าที่จึงต้องยกระดับการปฏิบัติการ โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ไฟป่าป่าพรุโต๊ะแดง และ ขสป.เฉลิมพระเกียรติฯ รวมกว่า 22 นาย พร้อมสายยางสูบน้ำระยะไกลถึง 50 เส้น ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านราธิวาสนำโดรนขึ้นบินสำรวจภาพมุมสูงเพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนดับไฟ ส่วนอำเภอตากใบส่งรถแม็คโครเข้าขุดแนวกันไฟเพื่อตัดเส้นทางลามของไฟป่า ด้าน ปภ. เขต 12 สงขลา สนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกล เพื่อส่งน้ำเข้าสนับสนุนในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงปักหลักในพื้นที่เพื่อดับไฟและเฝ้าระวังเหตุอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ไฟป่าขยายวงกว้างได้ทุกเมื่อ