อดีตรองผู้ว่าฯ กทม.ชี้ไม่ใช่เรื่องแปลกรายรับสูงกว่ารายจ่าย แซะอวยกันจนเว่อร์

นายเกรียงยศ สุดลาภา อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ไม่ใช่เรื่องแปลก #อวยกันจนเว่อร์
สมัยผู้ว่าอัศวิน กทม. ซึ่งผมในฐานะรองผู้ว่าฯกทม.ที่กำกับดูแลสำนักการคลังในสมัยนั้น ขอบอกว่าข้าราชการกทม.เขามีความสามารถที่จะจัดเก็บรายได้ เพื่อที่จะให้รายรับสูงกว่ารายจ่ายเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับ จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
อัศวิน
ปีงบประมาณ 2560 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 6,348 ล้าน
ปีงบประมาณ 2561 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 14,193 ล้าน
ปี 62 = + 8,134 ล้าน
ปี 63 = + 5,560 ล้าน
ปี 64 = + 4,551 ล้าน
ชัชชาติ
ปี 65 = + 10,973 ล้าน
ปี 66 = + 18,911 ล้าน
ปี 67 = + 6,952 ล้าน
ปี 68 = + 5,426 ล้าน
สรุปคือ เป็นเรื่องปกติ งบดุล กทม.รายรับเกินรายจ่ายทุกปี ขึ้นอยู่ว่า คุณจะเล่าเรื่องยังไง