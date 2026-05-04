’ไทยออยล์‘ยันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว หลังฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมันดิบกลางโรงกลั่นชลบุรีทำไฟลุกฝาถัง

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประกาศชี้แจงเกิดเหตุฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมันดิบภายในโรงกลั่นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และไม่พบผลกระทบเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 16:30 น. ได้เกิดเหตุฟ้าผ่าลงบนฝาถังเก็บน้ำมันดิบภายในพื้นที่โรงกลั่นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้เล็กน้อยบนฝาถังเก็บน้ำมันดิบดังกล่าว เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของบริษัทฯ เข้าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เรียบร้อยแล้วภายในเวลาอันสั้น โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งไม่พบผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
ล่าสุดสถานการณ์ได้กลับคืนสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้ว สำหรับความเสียหายอยู่ในระหว่างการประเมินเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของถังเก็บดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทฯ ยังสามารถดำเนินการผลิตได้ตามปกติ