"CHANGAN"แถลงขอโทษ"วันเดอร์เฟรม"ปมรถมีปัญหา แต่ศูนย์โยนให้คุยประสานงานช่างเอง

จากกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณเฟรม Wonderframe บริษัทฯ ได้รับทราบเรื่องแล้ว และรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขออภัยอย่างสูงต่อความไม่สะดวกและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นกับลูกค้าของเรา
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งจัดส่งทีมช่างเข้าดูแลและแก้ไขปัญหาให้คุณเฟรม Wonderframe เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงจะประสานงานเพื่อนัดหมายเข้าพบและแสดงความขอโทษอย่างเป็นทางการ
บริษัทฯ ขอยืนยันว่าเราให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย ความเชื่อมั่น และประสบการณ์ของลูกค้าทุกท่าน โดยจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างเหมาะสม พร้อมนำกรณีนี้ไปปรับปรุง พัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
บริษัทฯ ขอขอบคุณและน้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยจะนำไปปรับปรุงการบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน
ขอแสดงความนับถือ
CHANGAN Thailand